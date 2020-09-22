Пора-пора-порадуемся кошке Ришелье: какие премьеры ждут калужан в этом театральном сезоне

У нас есть две новости: хорошая и не очень.

Начнём с последней. Ремонт в Калужском областном драматическом театре в полном разгаре, поэтому сезон откроется только в конце октября. Но за долгое ожидание зрители будут вознаграждены спектаклем «Три мушкетёра». Мы побывали на репетиции, а потом поговорили с главным режиссёром Владимиром Хрущёвым о его новой постановке и о планах на новый театральный сезон.

Действие спектакля начинается в наши дни в музее современного искусства Лувра, но практически сразу актёры и зрители перемещаются в эпоху Людовика XIII. Историю о трёх мушкетерах мы увидим глазами слуги Д’Артаньяна Планше (его роль исполнил Роман Чечерин).

— Владимир Геннадиевич, вы играли в детстве в мушкетеров?

— Конечно, это была любимая дворовая игра. Все хотели быть Д’Артаньянами, никто не хотел быть Ришелье. Берёшь прутик — ​и он превращается в шпагу, но отношение к этой театральной условности самое серьёзное. Столкновение взрослого и детского взгляда на жизнь — ​один из конфликтов спектакля. С одной стороны — ​наивный романтичный Д’Артаньян, с другой — ​король-самодур и интриган Ришелье.

Трёх мушкетеров и Д’Артаньяна играют молодые актеры, озорные и весёлые. Поэтому основной принцип репетиций — ​это игра, во время которой мы придумываем эпизод. Игра на балансе между детством и взрослой жизнью.

— В чём главная идея спектакля?

— В наше время то, что не приносит прибыли, многие считают бессмысленным. В этом спектакле мы утверждаем: нет, ребята! Есть нечто большее, чем деньги. Честь и достоинство, отвага, дружба, настоящая любовь — ​эти качества не потеряли своей актуальности. Их надо попытаться сохранить даже в это сложное время. В этом я вижу сверхзадачу спектакля. Не зря наш Д’Артаньян — ​актёр Дмитрий Казанцев — ​напоминает молодого Дон Кихота.

— Не мешает ли вам то, что сюжет этой истории известен всем от и до?

— Наоборот, это помогает. Мы не сопротивляемся «культурным мифам», вскрываем «консервы», которые были упакованы до нас. Интересно найти зазор между нашим видением этой историей и тем багажом, который мы до этого получили — ​в кино, в театре.

— Почему вы решили сделать свою собственную инсценировку «Трёх мушкетеров»?

— Те инсценировки, которые я читал, не показались мне интересными. Ведь что такое инсценировка? По сути, это компоновка эпизодов в нужном порядке, чтобы сохранить драматический конфликт. Мне интересно стыковать эпизоды, которые в принципе не стыкуются.

На сцене происходит очень быстрая смена эпизодов: только что был дворец, и вот уже — площадь для дуэлей, и тут же — корабль, который отплывает в Англию. Всё из всего выходит, возвращается и стыкуется друг с другом. Для того чтобы кардиналу появиться у себя в кабинете, нам не нужно его строить. Вышел Ришелье с кошкой — ​и вокруг него уже сложился целый мир.

Фабула романа никуда не делась, я взял только одну линию, ​историю с подвесками. Когда мы искали образ Франции, первое, что пришло в голову — ​это Гильотен. Франция в то время находилась на пороге 30-летней войны, в стране было два лидера: король и кардинал. Орудия пытки и гильотина для сторонников того и другого — ​как дамоклов меч. У нас на сцене королевский трон и гильотина — ​это один и тот же предмет. В этой декорации уже заложен определённый конфликт. Художник спектакля — Людмила Некрасова.

— Что же это будет, ​драма, комедия, любовная история?

— Будет приключение. Я никогда раньше этим жанром не занимался, поэтому пытался его изучить и понять.

Почему мы с таким удовольствием смотрим «Пиратов Карибского моря»? Потому что они работают чётко в приключенческом жанре: яркие интересные персонажи, некое сообщество, о котором мы мало знаем, нестандартное решение ситуаций, мистика и тайны. Всё это есть и в истории «Трёх мушкетёров».

В центр королевских интриг попадает Д’Артаньян, ​мальчишка с гор, наивный, чистый и увлекающийся. Он быстро включается в эту интригу, и так завязывается конфликт всей этой истории. Что важнее: честь женщины или честь Франции? В этой истории много интересных тем, смыслов, пластов, связанных с политикой, двоевластием, тщеславием, стяжательством.

Три мушкетера у Дюма — ​это прожжённые мужики, которые повидали жизнь и прошли войну. Чувства их немного притупились, но они молоды, в них есть ещё задор. Д’Артаньян ворвался в их жизнь, как новая волна, ​озорной, азартный. Этот «возмутитель спокойствия» всколыхнул странное придворное болото, и всё закрутилось.

— «Три мушкетёра» — ​спектакль не только приключенческий, но и музыкальный. Все персонажи на сцене поют?

— Не все, конечно, но основных действующих лиц мы постарались наделить вокальными партиями. Важно понимать, что в жанре музыкального спектакля поют не ради того, чтобы спеть. Поют тогда, когда эмоции захлёстывают. Когда не хватает слов, возникает музыка.

Композитор Алексей Пономарёв написал великолепную музыку и отличные тексты песен, ​очень точные по сути, очень человеческие и настоящие.

— Кто исполняет женские роли: королеву Анну, Миледи?

— Миледи — ​Анастасия Семесенко и Ирина Жёлтикова. Евгения Сергеева и Екатерина Буреничева играют королеву Анну. В известном фильме её роль исполняет Алиса Фрейндлих, и когда взрослая женщина крутит роман с врагом королевства, это очень странно смотрится. Но ведь на момент происходящих в романе событий Анне всего 26 лет.

Жизнь юной королевы складывалась нелегко: детство, приезд в Париж, Людовик, с которым её повенчали в 14 лет. ​И молодые супруги друг другу ужасно не понравились. Понятно, почему она влюбляется в Бэкингема, который отличается от всех, кто её окружает, в том числе от её мужа-короля. Мы-то знаем, что её английский друг не так уж искренен, но любовь, как правило, слепа.

Есть в спектакле и фрейлины королевы. Среди них есть те, которые действуют на стороне королевы, и есть шпионки кардинала. Этот конфликт также ложится в копилку интриг.

— В других театрах России ставят сейчас Дюма, в частности, «Трёх мушкетёров»?

— Да, как ни странно, параллельно с нами идут репетиции «Трёх мушкетёров» в нескольких театрах. Бывают удивительные совпадения, своего рода театральная мистика. Например, когда мы работали над спектаклем «Homunculus», параллельно с нами Тимофей Кулябин поставил свой вариант «Детей Солнца» на малой сцене театра «Красный факел». Мы не договаривались, не делились планами. Наверное, есть некое энергетическое пространство, к которому мы чувствительны, поэтому вот так неожиданно возникают одни и те же темы.

Видимо, приходит время определённых историй, и сейчас пора поговорить о чести, достоинстве и дружбе.

— Сколько времени продолжается работа над спектаклем?

— Инсценировкой я занялся ещё в феврале в Архангельске. В апреле начали читать пьесу онлайн, обсуждать предлагаемые обстоятельства и исторические факты. В июле, как только нам разрешили собираться в одном помещении, мы начали работать плотно.

Владимир Гончаров проводил занятия по сценическому бою и фехтованию. Параллельно шли вокальные и танцевальные репетиции, ​так называемые «марлезонские балеты». Сейчас мы заканчиваем второй акт. К середине октября, я думаю, будут готовы костюмы и декорации, начнутся прогоны.

— Какие ещё премьеры зрители увидят в этом сезоне?

— Сейчас очень нестабильная ситуация, поэтому я могу сказать только о нескольких спектаклях. «Три мушкетёра» откроют сезон, а следом, 3–4 ноября, Евгений Маленичев выпускает удивительной красоты и сложности спектакль «Мизантроп» по Мольеру.

Дмитрий Бурханкин практически завершил постановку «Восьми любящих женщин». Надеюсь, в январе будет новогодняя сказка. Далее Алла Решетникова предложила очень интересный вариант, ​«Неромантичный человек» в её собственной инсценировке.

Я начну работать над пластическим спектаклем «Кармен». Эта пронзительная и эмоциональная постановка — ​возможность поговорить о том, что же такое женщина в жизни мужчины и как близко стоят понятия «любовь» и «смерть» в испанской культуре. Спектакль может появиться ближе к концу сезона.

На малой сцене Дмитрий Бурханкин поставит «Письма любви». Александр Баранников поделится своими размышлениями вокруг Достоевского. Продолжится проект «Дипломники столичных вузов на калужской сцене».

В следующем, 2021, году мы начнём готовиться к фестивалю «Старейшие театры России в Калуге» и к юбилейному 245-му сезону, который мы посвятим классическим произведениям.