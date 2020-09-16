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«Мадемуазель Натали»: быть красавицей и бабушкой – это круто!

Ксения Золотова. Фото из архива участниц.
Опубликовано: 16.09.2020 05:00 4 790
«Мадемуазель Натали»: быть красавицей и бабушкой – это круто!

В прошлом номере мы начали рассказ о необычном конкурсе красоты «Мадемуазель Натали», который состоялся в Калуге в 1992 году. Жюри, главой которого был потомок Натальи Гончаровой, выбирало самую красивую, умную и эрудированную калужанку.

Среди требований к участницам были не только внешние данные, но и безупречное знание биографии Пушкина, а также свободное владение двумя-­тремя иностранными языками.

— Жаль, на празднике красоты не было видеокамер. Конкурс проходил 8 сентября, в день рождения Натали Гончаровой, а 1 октября вышла в эфир первая программа областного телевидения — ​сказал по поводу конкурса его ведущий Евгений Арсеньев. — ​Хорошо, что фотографии сохранились. Примечательно, что снимки чёрно-­белые. Есть в них какая-­то загадка.

Да, пожалуй, загадка в фотографиях есть. И немудрено. Сделаны снимки в прошлом веке, в 1992 году. А если учесть, что конкурсантки приложили максимум усилий, чтобы заглянуть в зеркало эпохи и воссоздать атмосферу губернского бала, то на мгновение покажется, что перед нами — ​частица истории 19-го века.

Белокурая нимфа, знающая всё о ресторанном бизнесе

Следующая героиня машину не водит, отдыхает в саду, ухаживая за цветами и рисуя пейзажи. Прошу любить и жаловать — ​Виктория Владимировна Паршина. Участвуя в конкурсе «Мадемуазель Натали», она была студенткой кооперативного техникума Викой Шестухиной.

— Привет! — ​на встречу Виктория пришла в белом костюме. — Вообще-то я лиловый цвет люблю. Но у меня дома далматинец Честер линяет. На белой одежде шерсть не заметна.

— На конкурс красоты я попала благодаря маме. Её знакомые рассказали, что объявлен отбор, и я пошла себя показать. У меня всегда была страсть к красивой одежде. Я с детства переделывала мамины платья. Влетало, конечно. Но красота требует жертв. О том, что я красивая, узнала лет в пять. Бабушка мной восхищалась. Интерес мальчишек ощутила в 12–13 лет. Одноклассники записочки на уроках писали, делали за меня домашние задания. Особенно выручали по черчению: ​этот предмет я ненавидела. С любимой геометрией справлялась сама. Вы, наверное, не поверите, но по-­настоящему внимание мужчин я ощутила после 40 лет. Сейчас мне 46. О возрасте никогда не задумывалась и, заметив первую морщину, к косметологу не побежала. Счастливой меня делает не гладкая кожа, а внучка. Представляете? Соня бежит ко мне в парке с криками: «бабушка», и сердце моё тает. Модное веяние, когда внуки называют бабушку и деда по имени, раздражает. Я — ​бабушка. Это круто!

— Самое яркое воспоминание о конкурсе — ​стихи. Я должна была читать на французском «Вечность» Пушкина. Вышла на сцену, увидела полный зал и поняла: я не помню ни слова. Первая мысль — ​заплакать и убежать. Знаете, как выкрутилась? Четыре раза прочитала один и тот же абзац. Читала с разной интонацией. «Мадемуазель Натали» — ​это, на мой взгляд, не конкурс красоты. Это творческое состязание. Честное. Без вражды и ненависти к конкурентам.

— Вы, наверное, удивитесь, — ​Виктория загадочно улыбается, и вокруг глаз появляются морщинки, выдающие все тайны. — ​Бессонные ночи после рождения детей, переживания за мужа, проблемы в бизнесе.

Любимая эпоха

— Я всегда с сожалением думала, что не родилась в эпоху Пушкина. Шляпки, корсеты, вуали, длинные платья. Дамы прекрасны. Кавалеры — ​галантны и обходительны. Минус того времени один: ​Интернета не было. Впрочем, Интернета не было и в 1992 году. Мы много времени проводили в библиотеке. Переписывали в тетрадь стихи, изучали биографию Пушкина. А сейчас? Нашёл нужную информацию, прочитал и забыл. Жаль. Слишком легко и поверхностно, на мой взляд, живёт молодёжь. Кто такой Пушкин, ​школьники и студенты ответят. А про Натали Гончарову, думаю, расскажут немногие. Единицы знают о том, чем знаменит Полотняный Завод.

— Через год после конкурса я влюбилась, вышла замуж, стала мамой. Не заметила, как время пролетело. Дочери Надежде уже 26 лет. Сыну Филиппу — 25. В своё время я всё бросила на алтарь материнства и работы. Почти 20 лет посвятила ресторанному бизнесу, а сейчас живу для себя. Здоровый эгоизм женщине необходим. Смотрю на знакомых, для которых дети — ​центр Вселенной, и думаю: зачем вы себя изводите? Избалованные дети не скажут «спасибо». И внуков «вешать» на себя не надо. Я ни разу не отказала дочери в помощи. С внучкой провожу много времени, но и про себя не забываю. Три года назад перестала заниматься бизнесом. Переехала в загородный дом и по-­настоящему оценила жизнь. Увидела рассветы, закаты. Научилась рисовать, вязать. Увлеклась цветоводством. Розы полосатые вырастила. Говорят, дети — ​цветы жизни, а у меня сейчас цветы, как дети.

— Секретов красоты у меня нет. Не заморачиваюсь на внешности. К косметике, драгоценностям и мехам я равнодушна. Изредка хожу к парикмахеру. Когда волосы в порядке, в порядке мысли, да и, пожалуй, жизнь. 6-го августа мы с мужем отметили 27-ую годовщину свадьбы. Не скрою: ​нам удалось сохранить любовь. Но это не те чувства, о которых снимают сериалы. Ахи, вздохи, бесконечная романтика. В жизни всё не так! И, если честно, в зрелом возрасте желание сказать мужу: «Серёж, я люблю тебя» — возникает чаще, чем в 20 лет.

Татьяна Макарова — ​«Мадемуазель Натали».

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Самой немногословной оказалась победительница конкурса «Мадемуазель Натали» Татьяна Макарова.

— На конкурс я попала случайно, — рассказывает Татьяна. — В спектаклях любительского театра играла роли Анны Керн и Натали. Режиссёр предложил принять участие в конкурсе. Не скрою: уговаривать меня пришлось долго. Я — ​хрестоматийный интроверт. Не люблю внимания к своей персоне. В победу не верила до последнего. Когда надели корону, накинули атласную ленту на плечо, я заплакала. Комплиментов в свой адрес не слышала ни разу в жизни. В школе была «ботаником». Принимала участие в городских олимпиадах по английскому языку и литературе. После присвоения титула «Мадемуазель Натали» представляла Калугу на конкурсе «Краса России». Думаю, не в коронах счастье. Я не замужем. У меня нет детей. Но одинокой себя не считаю. Ценю уединение и созерцание. Переехав в новую квартиру, первым делом обустроила библиотеку. За хорошую книгу отдам последние деньги. Равнодушна к украшениям. У меня даже уши не проколоты. В последнее время увлеклась дизайном интерьеров и кулинарией. Видимо, это гены. Моя мама, светлая ей память, работала поваром в ресторане «Кукушка», отец трудился на скульптурной фабрике. От него я унаследовала тягу к прекрасному. Что касается конкурса… Я предпочитаю быть королевой в сердце любимого мужчины, а не королевой красоты.

Такими получились воспоминания о делах давно минувших дней. Пора хлопотать о дне нынешнем и строить планы на будущее. Участницы конкурса красоты уверены: после сорока жизнь только начинается. 

Ксения Золотова. Фото из архива участниц.
Опубликовано: 16.09.2020 05:00 4 790
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