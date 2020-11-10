«Калужские закоулки»: голосуем и выбираем победителя!

В середине октября мы запустили конкурс «Калужские закоулки». Вплоть до понедельника, 9 ноября, мы собирали фотографии участников, а сегодня объявляем о старте голосования.
До голосования было допущено 47 фотографий. Выбирать можно более одной. Чтобы оставить свой голос за фото, нажмите на сердечко под ним. Для увеличения, нажмите на фото.
Голосование продлится до 19 ноября включительно, после чего будет объявлен победитель, который получит приз - сертификат на 1000 рублей в один из магазинов бытовой техники и электроники Калуги.
Внимание!!! Мы внимательно следим за накрутками и в случае, если таковые будут обнаружены в ходе голосования, они будут списаны.
Также приглашаем вас принять участие в конкурсе "Ласточка моя".
Голосование заканчивается 19/11/2020
Речка Киевка в районе Хрусталки. Прислал Арсений Лебедев
Одна из самых интересных и любимых улиц Калуги.
Прислала Яна Краснопевцева
Прислала Яна Краснопевцева
Ул. Смоленская. Прислала Яна Краснопевцева
Прислал Константин Хорошилов
Прислал Константин Хорошилов
Фото сделано в 2015-м, в год Козы
Прислал Станислав Шевелев.
Октябрь 2018 год. Прислала Ирина.
Минский парк в октябрьском наряде.
Прислал Александр Латаев.
Яркие краски июньского неба.
Прислал Александр Латаев.
Ромодановские дворики и далекие перспективы.
Прислал Александр Латаев.
Вид на Терепец с моста.
Прислал Роман Овсеевич.
Район усадьбы Яновских.
Прислал Роман Овсеевич.
Вид с Терепецкого кольца.
Прислал Роман Овсеевич
Вид на Правый берег с парка культуры и отдыха. Прислал Никита Ткаченко
Прислала Светлана Кузнецова
Фото сделано на ул. Рылеева. Прислал Сергей Пархоменко.
Если не знаете, когда наступит зима, то достаточно посмотреть на это фото. Прислал Дмитрий Кардаш.
Соблюдение масочного режима в Калужской области касается всех! Прислал Дмитрий Кардаш.
Паровоз-памятник Л-3540 наконец-таки поставлен в качестве памятника в сквере 50-летия ВЛКСМ. Ура, товарищи!!!
Прислал Владимир Кукушкин
Стилизованная в виде ракеты опора ЛЭП на фоне ночной дамбы и Гагаринского моста.
Прислал Владимир Кукушкин
Храм Косьмы и Дамиана солнечным летним днём.
Прислал Владимир Кукушкин.
Фото сделано на улице Подвойского со стороны улицы Воробьевской 22 сентября 2020 г.
Прислал Владимир Крылов
Фото сделано со стороны улицы Набережной 22 сентября 2020 г.
Прислал Владимир Крылов
Фото сделано из Центрального парка в сторону улицы Набережной 6 октября 2020.
Прислал Владимир Крылов
Приходите с детьми их кормить. Прислал Валерий Шапоренко.
Прислал Сергей Фадеев.
Прислала Мария Рахманина.
Вид с Правого берега. Прислал Сергей Крылов
Берег правый, берег левый...
Прислала Татьяна Чупрова
Прислала Татьяна Чупрова
Прислала Татьяна Чупрова
Друзья мы живём в уникальном наикрасивейшем городе, давайте сохраним его экологию. Пересядем на альтернативный транспорт, даже сам Циолковский подаёт нам пример.
Прислала Анастасия Плюснина
Лучше и проще чем Н. В. Гоголь этот мост пожалуй не опишет никто. "Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян". Предполагается что в описании имеется в ввиду именно Каменный мост. Великий русский писатель очень любил прогуливаться по нему, и мы имеем сейчас эту уникальную возможность. Связь поколений, она бесценна.
Прислала Анастасия Плюснина
Вы когда-нибудь задумывались почему эти шикарные дома называют палатами? Всё просто. Оказывается "Палата" - старорусское слово, для обозначения дома или дворца. В переводе с английского "palace" - дворец.
Прислала Анастасия Плюснина
Прислал Вадим Ординарцев.
Жили же умельцы, пока еще такая красота сохранилась, но скоро без должного ухода она останется только на снимках
Прислала Татьяна Дякина
Елочка, ты елка
Елка просто диво
Посмотрите сами
Как она красива.
Прислал Игорь Шаймухаметов.
Ночь, луна. Прислал Игорь Шаймухаметов.
ул.Монастырская.
Прислала Юлия Леонтьева.
ул. Декабристов.
Прислала Юлия Леонтьева.
День города 2020.
Прислала Ирина.
Калуга, находясь на "закоулках" Мироздания, парадоксально сочетает в себе пасторальную провинциальность и мистический поиск места человека во Вселенной, в духе самобытных традиций Русского Космизма. Мы попытались передать эту дуальность в фотографиях, которые сделаны не традиционным способом, а синтезированы искусственно из снимков прошлых лет. Таким образом, из наших фотографий как бы исключен наблюдатель, что символизирует стремление обезличенной Вселенной познать саму себя.
Прислал Мечтатель
Прислал Мечтатель
Куровской, улица Адмирала Унковского.
Прислала Татьяна Каменская
Прислала Анна Орлова
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