В середине октября мы запустили конкурс «Калужские закоулки». Вплоть до понедельника, 9 ноября, мы собирали фотографии участников, а сегодня объявляем о старте голосования.

До голосования было допущено 47 фотографий. Выбирать можно более одной. Чтобы оставить свой голос за фото, нажмите на сердечко под ним. Для увеличения, нажмите на фото.

Голосование продлится до 19 ноября включительно, после чего будет объявлен победитель, который получит приз - сертификат на 1000 рублей в один из магазинов бытовой техники и электроники Калуги.

Внимание!!! Мы внимательно следим за накрутками и в случае, если таковые будут обнаружены в ходе голосования, они будут списаны.

Также приглашаем вас принять участие в конкурсе "Ласточка моя".

Конкурс "Калужские закоулки" голосуем и выбираем победителя! Голосование заканчивается 19/11/2020 Золото зимы 31 Речка Киевка в районе Хрусталки. Прислал Арсений Лебедев Эстетика ул. Чичерина. 15 Одна из самых интересных и любимых улиц Калуги.

Прислала Яна Краснопевцева





Майские задворки старых улиц 8 Прислала Яна Краснопевцева Детали старых улочек или эстетика разрухи 15 Ул. Смоленская. Прислала Яна Краснопевцева



Перед грозой 25 Прислал Константин Хорошилов

Сердце над Калугой 30 Прислал Константин Хорошилов

Вид на Калугу в год Козы 8 Фото сделано в 2015-м, в год Козы Ночь, улица, фонарь и где то вдалеке аптека 29 Прислал Станислав Шевелев. Золотая осень в Губернском парке. 21 Октябрь 2018 год. Прислала Ирина. Золото Калуги 21 Минский парк в октябрьском наряде.

Прислал Александр Латаев.



Грозовое послевкусие. 32 Яркие краски июньского неба.

Прислал Александр Латаев. Туман над Окой. 65 Ромодановские дворики и далекие перспективы.

Прислал Александр Латаев. Спокойствие окраин. 4 Вид на Терепец с моста.

Прислал Роман Овсеевич. Контрасты окраин. 4 Район усадьбы Яновских.

Прислал Роман Овсеевич. Линии окраин. 5 Вид с Терепецкого кольца.

Прислал Роман Овсеевич «Осеннее утро» 30 Вид на Правый берег с парка культуры и отдыха. Прислал Никита Ткаченко Вид на церковь Иоанна Предтечи со двора 7 Прислала Светлана Кузнецова

Живой охлупень 14 Фото сделано на ул. Рылеева. Прислал Сергей Пархоменко. «Зима где-то там, товарищи...» 7 Если не знаете, когда наступит зима, то достаточно посмотреть на это фото. Прислал Дмитрий Кардаш. Даже памятники - не исключение! 8 Соблюдение масочного режима в Калужской области касается всех! Прислал Дмитрий Кардаш.



Лебедянка- на вечном приколе 8 Паровоз-памятник Л-3540 наконец-таки поставлен в качестве памятника в сквере 50-летия ВЛКСМ. Ура, товарищи!!!

Прислал Владимир Кукушкин

Ночная ракета-опора 7 Стилизованная в виде ракеты опора ЛЭП на фоне ночной дамбы и Гагаринского моста.

Прислал Владимир Кукушкин

Калужское лето 12 Храм Косьмы и Дамиана солнечным летним днём.

Прислал Владимир Кукушкин.

На улочке калужской 20 Фото сделано на улице Подвойского со стороны улицы Воробьевской 22 сентября 2020 г.

Прислал Владимир Крылов Раннее утро 21 Фото сделано со стороны улицы Набережной 22 сентября 2020 г.

Прислал Владимир Крылов Осень золотая 31 Фото сделано из Центрального парка в сторону улицы Набережной 6 октября 2020.

Прислал Владимир Крылов

Дикие утки на Пуховском пруду 6 Приходите с детьми их кормить. Прислал Валерий Шапоренко. Актуальный закоулок 17 Прислал Сергей Фадеев.



Из Калуги с любовью 11 Прислала Мария Рахманина.



На склоне 17 Вид с Правого берега. Прислал Сергей Крылов Калужские дали... 7 Берег правый, берег левый...

Прислала Татьяна Чупрова



Октябрь в Малиновке 14 Прислала Татьяна Чупрова

Теремок на пер. Старичков. 13 Прислала Татьяна Чупрова



Калуга в старой открытке 21 Друзья мы живём в уникальном наикрасивейшем городе, давайте сохраним его экологию. Пересядем на альтернативный транспорт, даже сам Циолковский подаёт нам пример.

Прислала Анастасия Плюснина Виадук через время. 7 Лучше и проще чем Н. В. Гоголь этот мост пожалуй не опишет никто. "Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян". Предполагается что в описании имеется в ввиду именно Каменный мост. Великий русский писатель очень любил прогуливаться по нему, и мы имеем сейчас эту уникальную возможность. Связь поколений, она бесценна.

Прислала Анастасия Плюснина

Архитектурное совершенство - Палаты Коробовых 9 Вы когда-нибудь задумывались почему эти шикарные дома называют палатами? Всё просто. Оказывается "Палата" - старорусское слово, для обозначения дома или дворца. В переводе с английского "palace" - дворец.

Прислала Анастасия Плюснина Котик на улице Достоевского 23 Прислал Вадим Ординарцев. Резьба 24 Жили же умельцы, пока еще такая красота сохранилась, но скоро без должного ухода она останется только на снимках

Прислала Татьяна Дякина

Театральная площадь 4 Елочка, ты елка

Елка просто диво

Посмотрите сами

Как она красива.

Прислал Игорь Шаймухаметов. Ночной двор. Гостинный. 6 Ночь, луна. Прислал Игорь Шаймухаметов. А из нашего окна, глянь Калуга как видна! 20 ул.Монастырская.

Прислала Юлия Леонтьева. Розовый вечер 38 ул. Декабристов.

Прислала Юлия Леонтьева.



Вид с понтонного моста на левый берег Оки 9 День города 2020.

Прислала Ирина. К звездам! 12 Калуга, находясь на "закоулках" Мироздания, парадоксально сочетает в себе пасторальную провинциальность и мистический поиск места человека во Вселенной, в духе самобытных традиций Русского Космизма. Мы попытались передать эту дуальность в фотографиях, которые сделаны не традиционным способом, а синтезированы искусственно из снимков прошлых лет. Таким образом, из наших фотографий как бы исключен наблюдатель, что символизирует стремление обезличенной Вселенной познать саму себя.

Прислал Мечтатель

К зевздам-2 19 Прислал Мечтатель Вождь пролетариата на страже 6 Куровской, улица Адмирала Унковского.

Прислала Татьяна Каменская



Каштановая аллея по улице Московской 19 Прислала Анна Орлова