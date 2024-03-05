В Боровске прошел праздник весны «Овсянки на Текиже»

Все мероприятия «Марафона достижений» можно найти на сайте .

Гости собирались в городском парке «Текижа». Мероприятие организовали в рамках «Марафона достижений», сообщили 5 марта в правительстве Калужской области.

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