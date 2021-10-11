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В Калуге водитель «Форда» сбил 13-летнего мальчика на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.10.2021 13:03 4 1067
В Калуге водитель «Форда» сбил 13-летнего мальчика на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, вечером 8 октября на Грабцевском шоссе в Калуге сбили пешехода. В понедельник, 11 октября, в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Маяковского 34-летняя женщина за рулем «Форда Фокуса» сбила 13-летнего мальчика. Подросток переходил проезжую часть не по переходу.

С различными травмами пострадавшего школьника госпитализировали в травматологическое отделение.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.10.2021 13:03 4 1067
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
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