В Калуге водитель «Форда» сбил 13-летнего мальчика на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, вечером 8 октября на Грабцевском шоссе в Калуге сбили пешехода. В понедельник, 11 октября, в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Маяковского 34-летняя женщина за рулем «Форда Фокуса» сбила 13-летнего мальчика. Подросток переходил проезжую часть не по переходу.

С различными травмами пострадавшего школьника госпитализировали в травматологическое отделение.