В Калуге водитель «Форда» сбил пешехода на Грабцевском шоссе

Около 17:00 в пятницу, 8 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла на перекрестке с улицей Маяковского.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. В группе «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что сбитый пешеход – молодой мужчина.

Отметим, что на этом перекрестке нет перехода через Грабцевское шоссе, однако некоторых пешеходов это не останавливает.

Ранее в Калуге пешехода сбили на соседнем перекрестке – Грабцевского шоссе и улицы Молодежной.