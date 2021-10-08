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В Калуге водитель «Форда» сбил пешехода на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.10.2021 23:03 0 332
В Калуге водитель «Форда» сбил пешехода на Грабцевском шоссе

Около 17:00 в пятницу, 8 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла на перекрестке с улицей Маяковского. 

МЧС сообщает об одном пострадавшем. В группе «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что сбитый пешеход – молодой мужчина.

Отметим, что на этом перекрестке нет перехода через Грабцевское шоссе, однако некоторых пешеходов это не останавливает. 

Ранее в Калуге пешехода сбили на соседнем перекрестке – Грабцевского шоссе и улицы Молодежной.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.10.2021 23:03 0 332
Тэги: происшествие дтп
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