В Калуге водитель «Форда» сбил пешехода на Грабцевском шоссе
Около 16:25 в пятницу, 24 сентября, на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Молодежной в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, человек попал под колеса легкового автомобиля «Форд», который двигался в сторону площади Маяковского.
Пока нет информации, пересекал пострадавший проезжую часть по переходу либо рядом с ним.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение в сторону центра по Грабцевскому шоссе затруднено.
Автомобиль остановился примерно в 20 метрах после нерегулируемого перехода.