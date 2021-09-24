В Калуге водитель «Форда» сбил пешехода на Грабцевском шоссе

Около 16:25 в пятницу, 24 сентября, на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Молодежной в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, человек попал под колеса легкового автомобиля «Форд», который двигался в сторону площади Маяковского.

Пока нет информации, пересекал пострадавший проезжую часть по переходу либо рядом с ним.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение в сторону центра по Грабцевскому шоссе затруднено.

Автомобиль остановился примерно в 20 метрах после нерегулируемого перехода.