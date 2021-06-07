В Калуге пропала 50-летняя женщина

В Калуге пропала 50-летняя Елена АНАНЬЕВА (Романенкова). Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 5 июня.

Пока нет информации, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшей:

Рост – 165 см,

Худощавая,

Темно-каштановые волосы,

Серо-зеленые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

В последние недели в Калужской области участились случаи исчезновения людей: в Калуге с 30 мая ищут 34-летнюю женщину, в Малоярославце 6 июня пропала 16-летняя девочка, в этот же день в Козельске исчез 69-летний мужчина, а в Боровском районе – 83-летний.