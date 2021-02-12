В Калуге рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем

Около 13:50 в пятницу, 12 февраля, на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля «Фольксваген».

Как рассказали нам в «Управлении Калужского троллейбуса», автобус столкнулся с легковушкой, но не получил серьезных повреждений. Никто из людей не пострадал.

Сейчас водители ждут приезда аварийных комиссаров.

Из-за ДТП остановилось движение троллейбусных маршрутов №2 и №5.

В районе перекрестка улиц Московской и Карла Либкнехта образовались заторы.

Дорожная обстановка в районе места ДТП на 14:30 12 февраля.

Как мы уже рассказывали, вечером 11 февраля в Калугу пришел балканский циклон «Волькер». За ночь выпала недельная норма осадков, утром в пятницу снегопад усилился.

Городские власти рассказали, что с улиц уже вывезено 3770 кубометров снега.

Из-за снегопада в Калужской области 12 февраля не ходят школьные автобусы. Министерство образования разрешило родителям оставить детей дома.

ГИБДД призывает водителей не выезжать на дороги на личном транспорте.

Снег будет идти до утра 13 февраля.