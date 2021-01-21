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В Калужской области в столкновении скорой помощи и фуры погибли две молодые пациентки

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области и УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 21.01.2021 16:51 8 5700
В Калужской области в столкновении скорой помощи и фуры погибли две молодые пациентки

Около 15:35 в четверг, 21 января, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе Калужской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика «Даф», сообщает УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, на 245 километре трассы, недалеко от села Колодези, автомобиль скорой помощи, двигавшийся из Людиново в Калугу, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

В результате ДТП погибли две пациентки скорой помощи – 17 и 25 лет Травмы получили три человека.

ДТП Калужская область скорая помощь

Автомобиль скорой помощи буквально разорвало.

ДТП скорая помощь фура Калужская область

Судя по фото с места ДТП, столкновение было лобовым.

- Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи, - подчеркнули в полиции. - Обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение на данном участке не затруднено.

- Прокуратурой области организована проверка безопасности дорожного движения, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили нам в прокуратуре Калужской области.

На происшествие также отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша:

- Сегодня в Калужской области автомобиль Скорой помощи, который ехал из Людиново в Калугу, попал в аварию. Машина врезалась в фуру. В результате ДТП, к сожалению, обе пациентки погибли. Экипаж Скорой помощи в тяжелом состоянии находится в больнице. Причины аварии устанавливаются. Соболезную родным погибших. Родственникам погибших и пострадавшим медикам будет оказана помощь. На место аварии выехали заместители губернатора Ольга Иванова и Константин Горобцов. 

Ранее в четверг, напомним, в Малоярославецком районе на Киевской трассе в ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Из-за сильного снегопада 21 января на дорогах региона наблюдается гололедица. МЧС рекомендует воздержаться от поездок.

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области и УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 21.01.2021 16:51 8 5700
Тэги: происшествие дтп прокуратура полиция
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