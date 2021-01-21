Калужский губернатор назвал причины смертельного ДТП со скорой помощью

Как мы уже рассказывали, днем в четверг, 21 января, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе Калужской области автомобиль скорой помощи столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли две девушки 17 и 25 лет, которых медики везли из Людиново в больницу в Калуге. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.

Вечером в четверг губернатор Калужской области Владислав ШАПША назвал предварительные причины аварии – водитель неудачно пошел на обгон.

Фото дороги, которое опубликовал Владислав Шапша.

- В продолжение темы трагической аварии. Фотография с места происшествия. Дорога в нормативном состоянии, - написал глава региона в соцсетях. - По предварительной информации, водитель Скорой помощи пошел на обгон, потерял управление. Человеческий фактор.

В комментариях к записи Шапши появились комментарии, что погибшие девушки были беременны. Якобы их везли в роддом в Калугу. Однако официально эту информацию пока не подтверждают.