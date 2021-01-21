В Калужской области после смертельного ДТП со скорой возбудили два уголовных дела

Как мы уже рассказывали, днем в четверг, 21 января, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе Калужской области автомобиль скорой помощи столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли две девушки 17 и 25 лет, которых медики везли из Людиново в больницу в Калуге.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили KP40 в УМВД по Калужской области.

В калужском региональном управлении Следственного комитета сообщили также о возбуждении дела по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

По версии следствия, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF. В результате обе пациентки погибли. Водитель и сотрудник скорой помощи доставлены в больницу.

- На место происшествия выехали руководство и сотрудники областного следственного управления СК России, - подчеркнули в Следственном комитете. - Неотложные следственные действия будут произведены силами следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов. Данные осмотров, свидетельских показаний, экспертиз, а также анализ документации позволят установить причины и обстоятельства данного резонансного происшествия. Проводится расследование.