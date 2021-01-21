МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Калужской области 21 января
В четверг, 21 января, в Калужской области ожидается сильный снегопад, гололед и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Жителей области просят не покидать свои дома без крайней необходимости.
- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, - говорится в предупреждении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителям спасатели напоминают, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.
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