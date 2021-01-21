МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Калужской области 21 января

В четверг, 21 января, в Калужской области ожидается сильный снегопад, гололед и гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Жителей области просят не покидать свои дома без крайней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, - говорится в предупреждении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям спасатели напоминают, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.