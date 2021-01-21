В Калужской области два человека погибли в ДТП на трассе М3 «Украина»

Днем в четверг, 21 января, во время снегопада в Малоярославецком районе Калужской области на трассе М3 «Украина» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, недалеко от села Спас-Загорье столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Киа».

Погибли водитель и пассажир «Шевроле», рассказали нам в прокуратуре.

Фото с места ДТП.

Судя по фото с места происшествия, «Киа» врезался в правую боковую часть «Шевроле». Кто именно из водителей нарушил правила, сейчас устанавливается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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