В Калуге грузовик перевернулся у поворота на Пучково после массового ДТП

Около 13:00 в четверг, 21 января, ДТП произошло на окружной дороге в Калуге в районе поворота на деревню Пучково. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Столкнулись три автомобиля – легковой «Киа» и два грузовика «Хендай». По предварительным данным, водитель одного из фургонов не учел особенности транспортного средства, погодные условия, не справился с управлением и врезался в другой «Хендай», который остановился на красный сигнал светофора. После этого один из большегрузов врезался в «Киа». Также один «Хендай» опрокинулся.

Никто из людей не пострадал.

Движение в сторону моста через Оку затруднено.

Фото с места ДТП.

Напомним, в четверг на Калугу обрушился сильный снегопад. Осадки ожидаются в течение всего дня. На дорогах – гололедица.