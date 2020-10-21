В Калуге рабочий упал с крыши и разбился насмерть

Днем в среду, 21 октября, с крыши дома №80 на улице Ленина в Калуге упал рабочий, который занимался капитальным ремонтом кровли. Об этом сообщили в редакцию читатели KP40. Информацию нам подтвердили в калужском региональном управлении следственного комитета.

- По предварительным данным, погибший упал с крыши дома, в котором проводится ремонт кровли и фасада, - рассказали в СК. - По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, это приезжий из Средней Азии, выполнявший ремонтные работы.

Фото с места трагедии.

Напомним, на минувших выходных на улице Дзержинского в Калуге с дома, где с марта продолжается капитальный ремонт, упала деревянная конструкция. Она повредила припаркованный автомобиль и едва не покалечила маму с грудным ребенком.

А в доме №82 на улице Ленина жильцы жалуются на затопления. Там капремонт также идет с весны.

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