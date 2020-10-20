Дом в центре Калуги затопило во время капремонта

Ремонт дома №82 на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского в Калуге начался еще весной, но до сих пор не завершен.

В Калуге уже семь месяцев продолжается капитальный ремонт кровли дома №82 по улице Ленина. Во вторник, 20 октября, жители этой четырехэтажки на личном приеме у губернатора Калужской области Владислава Шапши пожаловались на бездействие подрядчика.

По данным жильцов, дом неоднократно заливался, в некоторых квартирах обрушились потолки, была повреждена система отопления, в настоящее время трубы не изолированы, в аварийном состоянии электропроводка.

Директор регионального Фонда капитального ремонта Василий ПОЛЕЖАЕВ рассказал, что завершение ремонта находится на контроле прокуратуры Калуги, работы должны быть закончены до середины ноября.

- Брянская компания «Хеопс», которая делала ремонт, уже исключена из реестра подрядных организаций, - говорят в пресс-службе правительства. - На территории области она больше не будет участвовать в конкурсах на проведение капремонта многоквартирных домов.

По словам министра строительства и ЖКХ области Вячеслава ЛЕЖНИНА, контроль за данной ситуацией осуществляется ежедневно.

По мнению губернатора, в данном конкретном случае в отношении подрядчика «нужны не только штрафные санкции».

- Речь идет о том, что своими действиями подрядная организация создает угрозу жизни людей, которые живут в этом доме, - подчеркнул Шапша. - Вместе с прокуратурой нужно квалифицировать эту ситуацию, исходя из этой позиции. Поработайте с юристами. Я думаю, это будет хорошая наука и другим недобросовестным подрядчикам, которые думают, что они могут отделаться штрафами в случае, если они так халатно относятся к своим обязанностям. Здесь прямая угроза жизни людей, это видно из тех документов, которые представлены. Действуйте принципиально и действуйте жестко.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Калуге подрядчики не успели вовремя завершить ремонт крыш 16 домов.

В воскресенье, 18 октября, с ремонтируемого дома №71 на улице Дзержинского сорвалась доска, которая повредила припаркованный автомобиль.