В Калуге не успели отремонтировать крыши 16 домов

В Калуге не успели вовремя провести капитальный ремонт крыш 16 из 69 домов, на которых подрядчики работают в нынешнем году. В среду, 7 октября об этом сообщила прокуратура Калужской области.

- Несмотря на истечение сроков выполнения работ по 11 многоквартирным домам, работы не завершены, - подчёркивают в прокуратуре. - По 5 домам степень выполненных работ объективно свидетельствует о невозможности их завершения в срок, установленный контрактами.

В ведомстве отмечают, что подрядчики предприняли меры для предотвращения залитий, установлены защитные навесы и шатры. В пасмурную погоду на крышах обещают дежурить круглосуточно.

- Фондом капитального ремонта ведется претензионная работа с подрядными организациями в целях оперативного завершения ремонтных работ, - заявили в прокуратуре. - Вопрос выполнения работ по ремонту крыш многоквартирных домов стоит на контроле.

Тем временем

В калужском сквере Волкова появятся крытые теннисные корты. Подробности.