В сквере Волкова появятся крытые теннисные корты

Как мы уже рассказывали, на днях в сквере имени Волкова в Калуге демонтировали аварийное и опасное спортивное оборудование. На его месте появятся крытый теннисный корт, площадки для игры в волейбол и велосипедная дорожка, сообщили KP40 в среду, 7 октября, в городской управе.

В администрации подчеркнули, что на данную территорию уже имеется разработанный проект «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории сквера им. Волкова».

В настоящее время в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены проектно-изыскательские работы.

Финансирование объекта будет предложено при формировании бюджета на 2021 год и плановый 2022-2023. Его ориентировочная стоимость составляет 205 миллионов рублей.

Правда, за чей счет и когда это будет сделано, пока неизвестно.

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