В Калуге убрали старые тренажеры в сквере Волкова

Калужане, которые за многие годы привыкли после пробежек по набережной водохранилища продолжать тренировку в сквере имени Волкова, на днях были неприятно удивлены. На месте старых тренажеров остались лишь изуродованный асфальт и пустая земля.

Любителям спорта не нужно волноваться, сообщили KP40 в среду, 7 октября, в городской управе Калуги:

- В сквере имени Волкова был осуществлён частичный демонтаж аварийного и опасного спортивного оборудования. Планируется установка нового. Дата появления нового спортобъекта и его функциональность уточняются.

Тренажеры остались лишь на панорамах «Яндекса».

Сквер Волкова в Калуге. 7 октября 2020 года.

На этом месте раньше были тренажеры.