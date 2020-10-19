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В Калуге доска сорвалась с крыши ремонтируемого дома и повредила автомобиль

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 19.10.2020 16:58 8 1588

В воскресенье, 18 октября, в Калуге трагедия едва не произошла на улице Дзержинского.

Днем с крыши дома №71, где сейчас продолжается капитальный ремонт кровли, сорвалась доска. Деревянный обломок упал в 10 метрах от калужанки Анны, которая в этот момент шла по двору и везла в коляске четырехмесячного сына.

- Там на крыше какие-то ремонтные конструкции деревянные стоят, был порыв ветра, я оглянулась, и две гигантские балки рухнули на тротуар сзади нас. Мы там проходили, и через секунд 10 это произошло, - рассказала обратившаяся в редакцию KP40 девушка.

Девятиэтажка на улице Дзержинского.

Спустя час после происшествия у дома лежали такие обломки досок. По всей видимости, именно они упали с крыши.

Но кто-то перебросил их с проезжей части за забор - ближе к фасаду.

По словам калужанки, она поспешила уйти подальше от этого дома, так как боялась, что с крыши может еще что-то упасть. Уже из дома она сообщила о случившемся в Госжилинспекцию.

В доме №71 по улице Дзержинского уже полгода проходит капитальный ремонт. И если с фасадом подрядчик уже разобрался, то крыша все еще в работе.

Как рассказали KP40 в Фонде капитального ремонта Калужской области, крыша готова на 40%. Хотя контракт был подписан еще в марте. Завершить ее должны к 27 октября.

В Фонде отмечают, что из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ в Калуге наблюдается дефицит рабочих рук. Это один из факторов, который повлиял на ход ремонта. Также сроки выполнения работ продлялись из-за большого количества дней с осадками в мае-июле.

Доска упала во двор дома у выхода из подъезда.

За комментариями мы обратились также к представителю подрядчика. На информационном щите у дома ответственными за производство работ указан Игорь Негрозов.

По его словам, причиной падения доски стала халатность одного из рабочих. Доска нанесла небольшие повреждения припаркованному у дома автомобилю. Как отметил Негрозов, с владельцем машины уже договорились о компенсации.

Представитель подрядчика считает, что работы на крыше дома №71 будут завершены к 10 ноября.

Представитель подрядчика пояснил, что поврежден один автомобиль. С владельцем договорились о компенсации.

В Фонде капремонта пояснили, что контракт с подрядчиком подписан еще в марте. Однако пока крыша сделана лишь на 40%.

Специалисты винят корорнавирус в нехватке рабочих рук в России в нынешнем году.

Ранее, напомним, прокуратура Калужской области сообщала, что в Калуге не успели вовремя провести капитальный ремонт крыш 16 из 69 домов.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 19.10.2020 16:58 8 1588
Тэги: происшествие жкх недвижимость видео фоторепортаж капремонт
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