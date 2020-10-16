В Калуге восстановили газопровод на Правобережье

Днём в пятницу, 16 октября, в Калуге на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина завершились восстановительные работы на месте повреждения газопровода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

- В 11:50 повреждение подземного газопровода среднего давления ликвидировано, - отмечают спасатели. - Газоснабжение восстановлено, производится пуск в работу внутриквартирного газового оборудования в соответствии с заявками абонентов.

Ранее прокуратура запустила горячую линию для пострадавших от последствий этой аварии.

Напомним, газопровод повредили при проведении земляных работ на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина.

В зону отключения попали 97 многоэтажных домов, 51 частный дом, 13 982 жителя, в том числе 3740 детей, сообщали в ГУ МЧС по Калужской области.