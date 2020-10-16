В Калуге открыли горячую линию для пострадавших от аварии на газопроводе

В Калуге устранили аварию на правобережном газопроводе, сейчас ведутся работы по возобновлению подачи газа гражданам, сообщает утром в пятницу, 16 октября, прокуратура Калужской области.

- Органами прокуратуры проводится проверка, по результатам которой при наличии оснований к виновным лицам будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении ведомства. - Кроме того, прокурор области поручил провести горячую линию в прокуратуре в связи с данным происшествием. Все граждане, по любым возникающим вопросам, связанным с временным отсутствием газоснабжения, могут позвонить по телефону прокуратуры 8-910-520-31-09.

Напомним, газопровод повредили при проведении земляных работ на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина.

В зону отключения попали 97 многоэтажных домов, 51 частный дом, 13 982 жителя, в том числе 3740 детей, сообщали в ГУ МЧС по Калужской области.

Планируется, что газ вернут жителям калужского Правобережья около 14:00 16 октября.