Водитель погиб в аварии на Тульском шоссе

Как мы писали, вечером в субботу, 26 сентября, на Тульском шоссе в Калуге столкнулись «Киа Рио» и «ВАЗ 2115». Очевидцы ДТП сообщали в соцсетях, что водитель «ВАЗ 2115» сразу после аварии находился в бессознательном состоянии. Его на «скорой» увезли в больницу.

В понедельник, 28 сентября, выяснилось, что он погиб.

Подробности происшествия рассказали в областном управлении ГИБДД.

- 34-летний водитель «ВАЗ 2115» двигался со стороны Секиотово в сторону улицы Генерала Попова в правом ряду. На перекрестке с улицей Энергетиков он не учел дистанцию до впереди движущейся «Киа Рио» и врезался в нее. За рулем «Киа» был 53-летний мужчина, - сообщили в ГИБДД.

Водитель «Киа» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.