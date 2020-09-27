Жесткое ДТП: «Киа Рио» и «пятнашка» столкнулись на Тульском шоссе в Калуге

Вечером в субботу, 26 сентября, на Тульском шоссе в Калуге столкнулись два автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла около 22 часов у поворота к магазину «Белый дом». Автомобиль «ВАЗ 2115» врезался в «Киа Рио». От удара «Киа» частично съехала в кювет. На фото видно, что у «пятнашки» разбит весь копот и лобовое стекло, у «КИА» основой удар пришелся на заднюю часть.

Спасатели сообщают, что в ДТП пострадали несколько человек.

Авария уже попала в обсуждение в социальные сети. Очевидцы пишут, что оба водителя живы. Больше всех пострадал водитель «ВАЗ 2115», его с потерей сознания госпитализировали на «скорой».