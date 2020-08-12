В Калужской области сгорела закрытая школа-интернат

В ночь на среду, 12 августа, в селе Ульяново Калужской области произошёл пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.

Около полуночи огонь охватил всё здание заброшенной школы-интерната.

От здания практически ничего не осталось.

Никто из людей не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара в Ульяново стало неосторожное обращение с огнём неких лиц.

Огонь полностью охватил здание.

Тем временем

В Калужской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил ветерана войны. Преступник сам пришёл в полицию, но не для того, чтобы сознаться. Подробности.