В Калужской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил ветерана войны

В Калужской области суд вынес приговор 36-летинему жителю Малоярославца. Мужчину признали виновным в убийстве, разбойном нападении, мошенничестве и краже. Ближайшие 19 лет он проведёт в колонии строгого режима.

- Подсудимый, нуждаясь в деньгах для покупки себе наркотиков, в июне 2019 года разместил в Малоярославце и Обнинске объявления об установке изделий из ПВХ, и, не намереваясь производить обещанную работу, получил предоплату от двух обратившихся к нему женщин-пенсионерок, - рассказали в среду, 12 августа, в прокуратуре Калужской области. - В июле этого же года мужчина похитил у своего знакомого телефон и украл отопительный котел и радиаторы отопления из квартиры в Малояровлавце.

А 19 августа 2019 года этот человек пришел в квартиру 93-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, где он ранее устанавливал пластиковые окна, и попросил у него денег в долг.

- Пенсионер передал злоумышленнику 400 рублей, которых последнему показалось мало и он, желая завладеть денежными средствами в большей сумме, напал на потерпевшего и нанес ему не менее 22 ударов руками и металлической тростью, из которых 13 - в область головы, - подчёркивают в прокуратуре.

Ветеран скончался от полученных травм. А виновник в это время забрал из квартиры пенсионера 50 000 рублей и уехал в Калугу. Там на вокзале Калуга-1 все деньги у мужчины похитили. После этого он пошёл в полицию писать заявление о краже.

- При выяснении обстоятельств пропажи денег сотрудники полиции установили его причастность к убийству, - говорят в прокуратуре.

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