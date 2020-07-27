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В Калужской области жене священника выдвинули обвинение за ДТП с детьми

Дмитрий Ивьев , Фото: Елена Французова.
Опубликовано: 27.07.2020 14:28 2 645
В Калужской области жене священника выдвинули обвинение за ДТП с детьми

Прокуратура направила в суд дело 34-летней жительницы села Дворцы. Женщину обвиняют в том, что она совершила ДТП, в котором пострадал ребёнок, и уехала с места аварии.

- Обвиняемая, двигаясь на своем автомобиле по улице Федорова села Дворцы, допустила выезд на полосу встречного движения и наезд на двигавшихся по обочине в попутном направлении пешеходов – молодую женщину с детьми 10 и 3 лет, - рассказали в понедельник, 27 июля, в прокуратуре Калужской области.

Как отмечает следствие, женщина не вызвала скорую медицинскую помощь, полицию и оставила место дорожно-транспортного происшествия.

В итоге 10-летняя девочка получила компрессионные переломы позвонков грудного отдела позвоночника, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

Мама с пострадавшей девочкой на месте ДТП.

Мама с пострадавшей девочкой на месте ДТП.

Как мы уже рассказывали, авария произошла 30 января 2020 года. За рулём автомобиля находилась жена священника.

- Она вышла из машины, помогла нам подняться, - рассказывала KP40 мама пострадавшей девочки. - Спросила, всё ли в порядке. А потом, сказав, что её ждут дети, уехала. Она сказала: «Мы помолимся за вас!».

В то же время Епархия заявляли, что данное ДТП – рядовой случай.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: Елена Французова.
Опубликовано: 27.07.2020 14:28 2 645
Тэги: дтп происшествие дети
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