В Калуге труп мужчины нашли в подъезде

В субботу, 25 июля, на улице Шахтёров в Калуге в подъезде общежития нашли тело 35-летнего мужчины. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- По нашей версии, в ночь на 25 июля потерпевший находился в квартире общежития, где в ходе распития спиртных напитков он неудачно встал из-за стола, в результате чего продукты и напитки упали на пол, - отмечают в Следственном комитете. - Из-за этого между потерпевшим и 28-летним молодым человеком возник конфликт.

Мужчины вышли на улицу. И там, заявляют в СК, 28-летний мужчина, обладающий навыками рукопашного боя, ударил соперника в голову и туловище, а потом вернулся за стол, оставив пострадавшего лежать на земле.

- Спустя некоторое время подозреваемый подошел к потерпевшему, убедился, что тот жив, и затащил его в подъезд дома на первый этаж, - пояснили следователи. - Ночью потерпевший был обнаружен без признаков жизни.

На допросе задержанный сознался в преступлении. Расследование сейчас продолжается.

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