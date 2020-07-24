В Калуге кирпичи упали на припаркованную машину

Днём в пятницу, 24 июля, в Калуге с дома № 43 по улице Театральной в Калуге начали сыпаться кирпичи.
- Я стояла напротив этого дома, - рассказала KP40 очевидец случившегося Александра. – Услышала страшный грохот. Посыпались кирпичи.
По её словам, один кирпич упал на машину, а от второго увернулась девушка, которя шла по тротуару.
Отметим, что дом № 43 построен в первой половине XIX века. Он является объектом культурного наследия.
Повреждения на автомобиле.
Дом на Театральной является объектом культурного наследия.
Тем временем
В Калуге временно изменили маршруты общественного транспорта. Подробности.