В Калужской области 14-летнего велосипедиста сбили на переходе

Днём в воскресенье, 19 июля, на улице Мира в Обнинске в ДТП пострадал 14-летний велосипедист.

По предварительным данным, 32-летний мужчина ехал на «Форде» от улицы Красных Зорь в сторону улицы Победы и сбил 14-летнего мальчика, который на велосипеде переезжал дорогу по зебре.

У пострадавшего мальчика различные травмы.

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