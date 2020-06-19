В Калужской области двухлетняя девочка выпала из окна

В городе Киров Калужской области в четверг, 18 июня, из окна квартиры на третьем этаже выпала девочка, которой два с половиной года. Она попала в больницу.

- По предварительным данным, девочка находилась на кухне квартиры с мамой, - рассказали в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Когда мама отвлеклась на дела по хозяйству, девочка залезла на стол, облокотилась на москитную сетку и выпала через окно на улицу.

Сейчас проводится проверка.

- В текущем году это уже пятый случай выпадения детей из окон, в одном из них ребенка спасти не удалось, - отмечают следователи. - Чтобы избежать трагедии, не следует оставлять детей без присмотра, даже на непродолжительное время. Лучше убрать мебель от подоконников и установить на окна специальные механизмы, не позволяющие ребенку полностью открыть створку.

Днём ранее, напомним, мальчик выпал из окна в Калуге.