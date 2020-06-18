В Калуге маленький мальчик выпал из окна

Вечером в среду, 17 июня, в Калуге из окна квартиры на втором этаже выпал пятилетний ребёнок.

- По предварительным данным, два мальчика 5 и 6 лет гуляли на улице и зашли домой к потерпевшему попить воды, - рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Со слов друга, пятилетний мальчик услышал, что его зовут с улицы, взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку руками и головой и вместе с сеткой выпал наружу. Мама пострадавшего незадолго до происшествия отошла в магазин, семья мальчика характеризуется положительно.

Пострадавший ребёнок попал в больницу. Полученные травмы его жизни не угрожают. Следователи проводят проверку.

В СК отмечают, что в текущем году это уже четвёртый случай выпадения детей из окон, в одном из них ребенка спасти не удалось:

- Чтобы избежать трагедии, не следует оставлять детей без присмотра даже на непродолжительное время. Лучше убрать мебель от подоконников и установить на окна специальные механизмы, не позволяющие ребёнку полностью открыть створку.