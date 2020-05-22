В Калуге вынесли приговор за смертельную аварию на улице Московской

В Калуге районный суд вынес приговор 33-летнему водителю, который 28 января насмерть сбил женщину на улице Московской в районе перекрёстка с Кубяка. В пятницу, 22 мая, об этом деле рассказали в прокуратуре Калужской области.

Суд установил, что виновник ехал на «Фольксвагене» с превышением скорости. Асфальт в этот момент был мокрым. Мужчина не уступил дорогу женщине, которая пересекала проезжую часть по зебре на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая скончалась.

Водителя приговорили к лишению свободы на два года. Кроме того, в течение трёх лет ему запрещено садиться за руль.