Женщину насмерть сбили на переходе в Калуге

Вечером во вторник, 28 января, на перекрёстке улиц Московской и Кубяка в Калуге погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным, около 18:30 она пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В этот момент водитель легкового «Фольксвагена» на свой зелёный поворачивал налево с Московской на Кубяка.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Отметим, что в соцсетях распространялась информация, что погибла девочка. Однако эти данные опровергли в полиции.