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В шесть районов Калужской области вернули электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2020 23:34 0 105
В шесть районов Калужской области вернули электричество

В пятницу, 13 марта, в Калуге, а также в шести районах области - Спас-Деменском, Малоярославецком, Ферзиковском, Дзержинском, Медынском и Износковском - отключалось электричество. Это произошло из-за сильного ветра, наблюдавшегося в нашем регионе. К 22:00 свет вернули в пострадавшие населённые пункты, рассказали KP40 в ГУ МЧС по Калужской области.

- В настоящее время все потребители пострадавших от непогоды регионов запитаны, - говорят спасатели. - Энергетики отрабатывают разовые заявки потребителей по локальным отключениям в сетях низкого класса напряжения.

Если у вас нет электричества, звоните по бесплатному круглосуточному телефону 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

- Смертельно опасно приближаться к оборванным проводам, - напоминают также энергетики. - Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Как мы уже рассказывали, сильный ветер наделал бед и в Калуге. С крыши купола рынка сорвало металлические листы, по всему городу падали деревья. Жители Правого берега сообщили о летающих знаках и едва не взлетевших остановках. А в Обнинске забор упал на мужчину, пенсионер попал в больницу.

Штормовое предупреждение в Калужской области объявлено и на 14-15 марта. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Жителям региона советуют не выходить на улицу без лишней необходимости.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2020 23:34 0 105
Тэги: происшествие погода мчс ветер
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