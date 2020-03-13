Ещё в двух районах Калужской области отключили электричество

Как мы уже рассказывали, из-за сильного ветра в пятницу, 13 марта, в Калужской области остались без электричества жители населенных пунктов в четырёх районах: Спас-Деменском, Малоярославецком, Ферзиковском и Дзержинском. Позже стало известно об отключениях в Медынском и Износковском районах, сообщает региональное ГУ МЧС. Также свет отключался в пригородах Калуги

- Просим вас проявить терпение и понимание, - просят спасатели. - Работы будут вестись до полного восстановления.

По вопросам электроснабжения калужанам предлагают обращаться по следующим телефонам:

8-800-50-50-115,

8(4842) 50-33-34,

8(4842) 50-62-28.

Как мы уже рассказывали, из-за стихии в центре Калуги сорвало крышу с купола старого рынка. По всему городу падают деревья.