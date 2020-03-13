23 дерева упали в Калуге из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра в пятницу, 13 марта, по всей Калуге падают деревья. По данным на 11:00, зафиксировано 23 таких случая.

- Опилено 25% деревьев, - рассказали KP40 в «Единой дежурно-диспетчерской службе». - Обращения по упавшим и аварийным деревьям продолжают поступать.

В управлении городского хозяйства в свою очередь рассказали, что начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко поручил управляющим компаниям, городским коммунальным службам и подрядным организациям на выходных увеличить количество аварийных бригад и проверить работу резервных источников питания, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий.

- Жителей призываем быть крайне бдительными и осторожными, не покидать помещения при сильных порывах ветра, обходить линии электропередач и железные конструкции, - подчёркивают в управлении горхозяйства. - Напомним, что в период с 13 по 15 марта в регионе объявлено штормовое предупреждение, порывы юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, сегодня сорвало часть крыши с купола старого рынка в центре Калуги. Подробнее в нашем репортаже.

В районах Калужской области отключилось электричество.