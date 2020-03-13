Сильный ветер повалил забор, пострадал мужчина

Вечером в пятницу, 13 марта, рядом с Привокзальной площадью в Обнинске сильный ветер повалил деревянный забор, установленный у недостроенного здания. Ограждение упало на пожилого мужчину, сообщает администрация Обнинска.

В 17:00 прибыла машина скорой помощи. Пострадавшего доставили в приемное отделение КБ№8. По оценке врачей, состояние мужчины - средней тяжести.

- Проводится обследование ограждения вокруг строящегося здания и принимаются дополнительные меры безопасности, - подчеркнули в администрации.

Как мы уже рассказывали, сильный ветер наделал бед и в Калуге. С крыши купола рынка сорвало металлические листы, по всему городу падали деревья, отключалось электричество. А жители Правого берега сообщили о летающих знаках и едва не взлетевших остановках.

Штормовое предупреждение в Калужской области объявлено на 13-15 марта. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Жителям региона советуют не выходить на улицу без лишней необходимости.