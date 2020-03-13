На Правом берегу знаки полетели, а остановки не смогли

Как мы уже рассказывали, сильный ветер наделал бед в Калуге в пятницу, 13 марта. С крыши купола рынка сорвало металлические листы, по всему городу падали деревья, отключалось электричество. А жители Правого берега сообщили о летающих знаках и едва не взлетевших остановках.

Елена Лайченкова в официальной правобережной группе в «ВКонтакте» разместила видео с регистратора. На нём запечатлен дорожный знак, который едва не влетает в машину.

А Дмитрий Мозгов, Екатерина Гаппель и Екатерина Труханова выложили фото остановок, которые сегодня потрепал ветер. Павильон у Губернского парка пытался вырваться из земли, но все-таки не смог.

Уважаемые читатели, а с чем вы сталкивались сегодня в Калуге? Пишите в комментариях!