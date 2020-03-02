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Нелегальный гонщик перевернулся на улице в Обнинске

Автор: Александр Нефёдов. Фото и видео автора.
Опубликовано: 02.03.2020 10:23 3 983

Вечером в воскресенье, 2 марта, на проспекте Ленина в Обнинске перевернулся автомобиль «Тойота». Авария произошла на перекрытом участке недалеко от дома №221.

На пульт 02 поступило сообщение о том, что на закрытом участке неизвестные устраивают гоночные заезды. К моменту, когда прибыл наряд ДПС, гонки закончились, а один из автомобилей лежал на крыше. Его водитель находился рядом - из салона его достали очевидцы. Они же пояснили полицейским, как произошло ДТП.

Водители двух авто, «Тойоты» и, предположительно, «БМВ», устраивали гонки по проспекту Ленина. Оба ехали из центра в сторону Кривского. Виктор, так зовут водителя «Тойоты», не успел вовремя затормозить и между бетонными ограждениями, через газон, вылетел на закрытый участок проспекта Ленина. Однако его это не остановило: он доехал до конца дороги, развернулся и на высокой скорости поехал обратно. Но в темноте не заметил газовую трубу, лежавшую на дороге. В результате удара машина перевернулась на крышу.

Нелегальный гонщник перевернулся в Обнинске

Авария произошла на перекрытом участке проспекта Ленина.

Водитель не пострадал. Состояние Виктора вызвало вопросы у сотрудников полиции. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Сначала он согласился сделать это в больнице, но позднее отказался и от него, пояснив коротко: «А зачем?». По его внешнему виду и так всё было понятно.

Виктору 34 года. Он приехал из Орловской области в Калужскую на заработки. Но теперь его ждут серьёзные расходы: мужчине грозит денежный штраф и лишение прав на срок до двух лет. А разбитая «Тойота» поехала на штрафстоянку.

Этот участок давно облюбовали стритрейсеры и просто любители погонять на авто и мотоциклах. Именно там в ноябре прошлого года на мотоцикле разбились двое подростков, один из которых погиб. Однако чужие трагедии не останавливают гонщиков.

Нелегальный гонщник перевернулся в Обнинске

Водитель не заметил на дороге трубу.

Нелегальный гонщник перевернулся в Обнинске

Машину увезли на штрафстоянку.

Автор: Александр Нефёдов. Фото и видео автора.
Опубликовано: 02.03.2020 10:23 3 983
Тэги: происшествие дтп фоторепортаж
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