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Юный мотоциклист разбился на пустой дороге

11.11.2019 14:54 1 235 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Юный мотоциклист разбился на пустой дороге

Вечером в субботу, 9 ноября, на проспекте Ленина в Обнинске произошла авария с участием мотоциклиста.

По предварительным данным ГИБДД, 18-летний парень на мотоцикле Raser ехал на проспекту вместе с 18-летним пассажиром и не заметил бетонный блок, перекрывающий часть улицы.

Обоих молодых людей доставили в больницу. Один из них вскоре скончался.

По предварительной информации, мотоциклист и его пассажир были пьяны.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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