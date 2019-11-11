Юный мотоциклист разбился на пустой дороге

Вечером в субботу, 9 ноября, на проспекте Ленина в Обнинске произошла авария с участием мотоциклиста.

По предварительным данным ГИБДД, 18-летний парень на мотоцикле Raser ехал на проспекту вместе с 18-летним пассажиром и не заметил бетонный блок, перекрывающий часть улицы.

Обоих молодых людей доставили в больницу. Один из них вскоре скончался.

По предварительной информации, мотоциклист и его пассажир были пьяны.

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