«Шевроле» разорвало под Тарусой – погиб мужчина

Около 5:20 утра в пятницу, 28 февраля, в Тарусском районе в черте деревни Гурьево столкнулись «Шевроле Лачетти» и грузовик «Хендай». Видео с места происшествия в группе «Калужского перекрёстка» в социальной сети «Вконтакте» опубликовал Матвей Пухомелин.

По предварительным данным, 72-летний водитель «Шевроле» ехал со стороны Калуги, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. От удара легковушку буквально разорвало, а «Хендай» перевернулся. Водитель «Шевроле» погиб на месте, его 40-летний пассажир получил травмы, рассказали kp40 в калужском областном управлении ГИБДД.

Отметим, что ранее на этой неделе в Гурьево уже разбивались две машины. Тогда пострадал ребёнок.

Авария произошла в деревне Гурьево.