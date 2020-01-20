17 человек отравились угарным газом

В понедельник, 20 января, на заседании областного правительства главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ сообщили, что с 12 по 17 января 17 человек в нашем регионе отравились угарным газом, среди них семеро детей. Все живы. Причины происшествий – нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

- Мы, как и в прошлом году, начинаем заново проводить проверку. Будем с газовиками повторять ту работу, которую проводили в прошлом году, - сообщил министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ.

- А нет там таких случаев, что газ использовали для отопления? – поинтересовался Артамонов.

- Слабенько топят, люди пользовались газовыми конфорками, - ответили губернатору.

Егор Вирков пояснил, что многие котельные работают в автоматическом режиме, подача тепла зависит от температуры воздуха. А в этом году зима стоит аномально тёплая.

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