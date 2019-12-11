Причину аварии с маршруткой на Правом берегу назвали в ГИБДД

Как мы уже рассказывали, в минувший четверг, 5 декабря, на Правом берегу маршрутный автобус №29 врезался в столб. На планерке в городской управе начальник управления ГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО прокомментировал ход расследования.

По его словам, основной причиной ДТП стала невнимательность водителя. Однако это лишь одна из рабочих версий, поскольку у микроавтобуса отсутствовал видеорегистратор, который мог бы пролить свет на причину транспортного происшествия.

– По данному факту полиция и следователи Калужского регионального управления Следственного комитета проводят проверки, идет поиск свидетелей ДТП, – приводит слова Москаленко горуправа. – Планируем провести профилактическую работу с операторами пассажирских перевозок и водителями с тем, чтобы впредь подобного не допускать.

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