На Правом берегу маршрутка врезалась в столб – пострадали семь человек

В четверг, 5 декабря, на улице Георгия Амелина, в районе дома № 11, произошло ДТП: маршрутка № 29 въехала в мачту освещения.

- В момент аварии в салоне машины находилось 10 пассажиров, - сообщили нам в пресс-службе регионального управления МЧС. – Пострадали семь человек. Среди них есть ребёнок 2007 года рождения.

Как нам стало известно, ребёнок в результате аварии получил ушиб головного мозга. Он и ещё четверо потерпевших госпитализированы в БСМП. Одного пассажира с ушибом бедра направили в областную больницу в Анненках.

Причины, по которым водитель маршрутки не справился с управлением, сейчас выясняются.

Проверку начало и калужское региональное управление Следственного комитета.

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