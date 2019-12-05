$ 64.19 0.05
71.11 0.05
Главная Новости Происшествия

Авария с маршруткой на Правом: что говорят очевидцы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.12.2019 17:14 1 266
Авария с маршруткой на Правом: что говорят очевидцы

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 5 декабря, на улице Георгия Амелина в Калуге маршрутный автобус №29 врезался в столб. Изначально сообщалось о 26 пострадавших. Информация прошла даже в федеральных СМИ, однако позже в полиции опровергли эти данные.

Всего в автобусе было 10 пассажиров, пострадали семеро. В больницу после ДТП попали шесть из них: двое мужчин 49 и 26 лет, женщины 76, 38 и 24 лет, а также 12-летний мальчик.

- У меня мама ехала в этой же маршрутке, - написала в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Наталья Матюшина. - Пожилая женщина. Сидела впереди за водителем. Сейчас она в реанимации. Состояние тяжёлое.

- Я ехала в этой маршрутке, - рассказала также Яна Новикова. - Только села на остановке, водитель выехал с Кошелева. Машина наехала на бордюр, проскользила и влетела в столб. Сам водитель говорит, что его подрезали, он увернулся, но не справился с управлением. Кто-то из пострадавших говорит, что лопнуло колесо, водитель не справился с управлением. Разбираться в том, что точно случилось, будут уже уполномоченные люди. Травмы получили почти все, я в том числе. Только еду домой из травмпункта - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.

Проверку начало калужское региональное управление Следственного комитета.

- В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям перевозчиков на предмет безопасности оказываемых ими услуг, - рассказали нам в СК.

Если будет установлено, что кому-то из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью, то виновникам по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» может грозить до шести лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.12.2019 17:14 1 266
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
27 ноя 2019 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
«СТЕЛЛА»: посредник нам не нужен
«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru