Авария с маршруткой на Правом: что говорят очевидцы

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 5 декабря, на улице Георгия Амелина в Калуге маршрутный автобус №29 врезался в столб. Изначально сообщалось о 26 пострадавших. Информация прошла даже в федеральных СМИ, однако позже в полиции опровергли эти данные.

Всего в автобусе было 10 пассажиров, пострадали семеро. В больницу после ДТП попали шесть из них: двое мужчин 49 и 26 лет, женщины 76, 38 и 24 лет, а также 12-летний мальчик.

- У меня мама ехала в этой же маршрутке, - написала в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Наталья Матюшина. - Пожилая женщина. Сидела впереди за водителем. Сейчас она в реанимации. Состояние тяжёлое.

- Я ехала в этой маршрутке, - рассказала также Яна Новикова. - Только села на остановке, водитель выехал с Кошелева. Машина наехала на бордюр, проскользила и влетела в столб. Сам водитель говорит, что его подрезали, он увернулся, но не справился с управлением. Кто-то из пострадавших говорит, что лопнуло колесо, водитель не справился с управлением. Разбираться в том, что точно случилось, будут уже уполномоченные люди. Травмы получили почти все, я в том числе. Только еду домой из травмпункта - кто-то в большей степени, кто-то в меньшей.

Проверку начало калужское региональное управление Следственного комитета.

- В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям перевозчиков на предмет безопасности оказываемых ими услуг, - рассказали нам в СК.

Если будет установлено, что кому-то из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью, то виновникам по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» может грозить до шести лет колонии.

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