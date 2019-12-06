Авария с маршруткой: количество пострадавших выросло до 9

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 5 декабря, на Правом берегу в Калуге маршрутный автобус №29 врезался в столб. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но позже в полиции уточнили данные – травмы получили девять человек. Среди них один ребенок.

В больнице остается один пострадавший.

- По предварительной информации, 40-летний водитель автобуса «Мерседес», осуществляя перевозку граждан по маршруту № 29 «Кошелев проект - Калуга-1», двигаясь по улице Фомушина со стороны улицы Георгия Амелина в сторону улицы Минской, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - говорится в сообщении УМВД по Калужской области.

Более точные данные по ДТП устанавливаются.

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