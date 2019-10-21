Ещё одна авария с цементовозом: погиб 41-летний мужчина

Вечером в воскресенье, 20 октября, на 49 километре дороги Калуги – Таруса произошла смертельная авария.
По предварительным данным ГИБДД, 41-летний водитель «Шевроле Клан» ехал со стороны Калуги, при обгоне мотороллера «Муравей» задел это транспортное средство, вылетел на встречную полосу и врезался в цементовоз «Мерседес».
Водитель «Шевроле» погиб на месте. А 34-летний мужчина, управлявший мотороллером, попал в больницу.
На прошлой неделе, напомним, в Калуге в столкновении цементовоза и легковушки погибли четыре человека.
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