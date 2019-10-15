Фото с места жуткой аварии во Мстихино: погибли четыре человека

Около 9 утра во вторник, 15 октября, смертельная авария произошла на подъезде к Калуге от Киевской трассы. На участке между федеральной дорогой и Мстихино у поворота на улицу Хвойную погибли четыре человека.
По предварительным данным полиции, водитель цементовоза МАН ехал со стороны Мстихино, вылетел на встречную полосу и протаранил две легковушки «Ниву» и «Ниссан». Погибли водитель и три пассажира «Нивы». Сведения о пострадавших уточняются.
- Водитель грузовика не учел особенности своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - говорят о причинах происшествия в МВД.
С какой скоростью двигался цементовоз, в полиции пока не говорят. На месте до сих пор работают следователи, сотрудники МЧС, врачи.
Отметим, что в месте, где произошла авария, разрешенная скорость - 90 км/ч. Между полосами движения ограждение в виде гибких столбиков.
Движение в обе стороны затруднено. На месте работают регулировщики.
Сотрудникам МЧС пришлось разрезать «Ниву», чтобы достать тела.
Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
«Ниссан» после встречи с цементовозом.
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